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Trump a Meloni: “”Accordo sul gasolio con Putin è per tutto il mondo non per noi””

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Donald Trump ha risposto a una domanda del collaboratore dell’Adnkronos da Washington, Iacopo Luzi, che gli chiedeva un commento sulle parole di Giorgia Meloni, secondo cui l’accordo sul gasolio tra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin è “troppo rischioso”. “Loro immetteranno sul mercato del diesel. Quindi è una buona cosa, è una buona cosa. Ma in realtà non è un accordo che ci riguarda direttamente. È un accordo globale”. (di Iacopo Luzi)


Pubblicato il 16 Ottobre 2026

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