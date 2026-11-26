Attualità
Truffe con bonifico istantaneo, le più comuni
In un anno sono stati registrati circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti, per un valore complessivo di 80 milioni di euro. Ma quali sono le truffe a cui stare più attenti? Si va da quella del falso operatore bancario ai messaggi Whatsapp di persone che si spacciano per figli o parenti in difficoltà. Ma ci sono anche le false piattaforme di investimento e le fatture false, con i truffatori che sostituiscono l’Iban del legittimo fornitore con il loro.
Pubblicato il 26 Novembre 2026