In un anno sono stati registrati circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti, per un valore complessivo di 80 milioni di euro. Ma quali sono le truffe a cui stare più attenti? Si va da quella del falso operatore bancario ai messaggi Whatsapp di persone che si spacciano per figli o parenti in difficoltà. Ma ci sono anche le false piattaforme di investimento e le fatture false, con i truffatori che sostituiscono l’Iban del legittimo fornitore con il loro.



Pubblicato il 26 Novembre 2026