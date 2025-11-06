Truffe agli anziani con finti nipoti, postini e funzionari

Quattro persone, tutte di Napoli o della provincia, sono state arrestate nel Foggiano per due distinti casi di truffe agli anziani. Un 22enne ed un 20enne entrambi di Napoli sono stati arrestati a Foggia in flagranza dai carabinieri per truffa ai danni di una 84enne foggiana. Stando alla ricostruzione, l’anziana è stata contattata telefonicamente da un uomo, il quale, fingendosi suo nipote, le ha richiesto di anticipare, ad un postino che si sarebbe recato a casa sua per la consegna di un pacco, i costi della spedizione. Nel corso di ulteriori due telefonate, sia sull’utenza di casa sia sul cellulare, in cui gli interlocutori si sono finti rispettivamente un direttore delle poste e un maresciallo dei Carabinieri, è stato riferito che a breve si sarebbe recato presso la sua abitazione un postino a cui consegnare 4.500 euro in contanti. A distanza di pochi minuti, è sopraggiunto in casa uno degli indagati che, dopo aver ricevuto dalla vittima 1.000 euro in contanti e diversi monili in oro, si è allontanato a piedi. Ad attenderlo, all’uscita dell’abitazione, si erano appostati i Carabinieri che lo hanno bloccato recuperando la refurtiva insieme ad un complice che lo attendeva a breve distanza a bordo di un’autovettura. Altri due uomini, originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza per truffa ai danni di una donna residente a Lucera. I due, un 42 enne e un 45 enne di Acerra, spacciandosi come funzionari dell’Agenzia delle Entrate incaricati di riscuotere un debito insoluto di mille euro, hanno dapprima raggirato telefonicamente la donna 70enne, per poi presentarsi a casa facendosi consegnare la somma in contanti. E’ stato il marito 73enne ad insospettirsi e, approfittando di un momento di distrazione dei due, ha allertato il numero d’emergenza 112, permettendo ai carabinieri di raggiungere l’abitazione e sorprenderli all’uscita dal portone dell’abitazione. La somma è stata recuperata.



Pubblicato il 6 Novembre 2025