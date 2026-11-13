Truck tour-Banca del cuore, torna a Roma la campagna di prevenzione cardiovascolare

(Adnkronos) – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare ‘Truck Tour Banca del cuore 2025-2026’, promossa dalla Hcf Fondazione Anmco per il tuo cuore Ets dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri che fanno parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare ‘Banca del cuore’. Domani, sabato 14 novembre e domenica 15, il Jumbo Truck, appositamente allestito, farà tappa a Roma, all’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone, all’interno dell’iniziativa di Casagit Salute ‘La salute comincia prima. Conoscere per vivere meglio’. I cardiologi ospedalieri italiani (Anmco) – informa una nota – offriranno ai cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito che prevede lo screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue; stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare e consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets.

A tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata la BancomHeart personale, una card unica che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una ‘cassaforte’ virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla ‘Banca del cuore’ per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un pronto soccorso in caso di emergenza sanitaria. Lo screening della Campagna Truck Tour Banca del cuore, si può prenotare collegandosi al sito web bancadelcuore.it o scaricando l’app ‘Banca del cuore’. Sarà comunque possibile accedere al Truck senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito, recandosi direttamente al Truck.

“La Banca del cuore è il più grande progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24”, spiega Michele Massimo Gulizia, ideatore e coordinatore del progetto, professore, responsabile del settore operativo autonomo Banca del cuore e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Di tratta di “un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco e permette, inoltre, la prevenzione e il controllo del diabete mellito e delle sue complicanze cardiache e neurologiche. Inoltre la campagna di ‘Truck Tour Banca del cuore’ ci consente, dal 2017, di andare direttamente a casa degli italiani per svolgere questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese”.

Fino a oggi “grazie a questa diffusione capillare – continua Gulizia -sono state distribuite oltre 88mila BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani e probabilmente molte vite sono state salvate a cittadini inconsapevoli, a rischio di morte cardiaca improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria, riscontrate grazie all’esame elettrocardiografico. Il mio augurio è che i cittadini possano sfruttare questa importante opportunità di screening, diventando consapevoli dei propri rischi e adottando stili di vita più sani per proteggere il loro cuore e il loro futuro”.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione nella lotta alle malattie cardiovascolari, una vera e propria epidemia silenziosa che rappresenta ancora oggi una delle principali sfide per la salute pubblica”, sottolinea Furio Colivicchi, professore, presidente Hcf Fondazione Anmco per il tuo cuore Ets e direttore Uoc Cardiologia clinica e riabilitativa dell’ospedale San Filippo Neri di Roma. “Sebbene la medicina abbia compiuto importanti passi in avanti. Prosegue – i dati confermano che una parte significativa dei decessi legati alle patologie cardiovascolari potrebbe essere evitata attraverso interventi preventivi mirati e una maggiore informazione sui fattori di rischio. Diventa quindi fondamentale individuare tempestivamente le persone maggiormente a rischio per intervenire sui fattori modificabili attraverso l’adozione di stili di vita più salutari e, quando necessario, mediante un appropriato trattamento farmacologico”. Il presidente regionale Anmco Lazio, professore e direttore Uoc Cardiologia dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, Antonino Granatelli evidenzia: “Le patologie cardiovascolari costituiscono tuttora la principale causa di mortalità nel mondo e in Italia, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno a livello globale. Eppure, intervenendo precocemente e agendo sui fattori di rischio modificabili, è possibile ridurre significativamente la probabilità di sviluppare queste patologie. Per questo motivo, la prevenzione deve rappresentare una priorità e iniziare il prima possibile. In tale prospettiva il Truck Tour Banca del cuore, che anche quest’anno può contare sulla partecipazione volontaria e gratuita dei cardiologi ospedalieri della sezione regionale Anmco Lazio da me presieduta, offre ai cittadini un’importante opportunità per accedere a uno screening cardiologico completo, conoscere meglio il proprio profilo di rischio e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela della salute cardiovascolare”.

Conclude Massimo Grimaldi, professore, presidente Anmco e direttore Cardiologia dell’ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari): “Il Truck Tour Banca del cuore rappresenta una delle espressioni più concrete dell’impegno dell’Anmco nella promozione della prevenzione cardiovascolare e nella tutela della salute dei cittadini. Portare gratuitamente la cardiologia sul territorio significa avvicinare la popolazione alla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, offrendo strumenti concreti per conoscere il proprio stato di salute e individuare precocemente eventuali fattori di rischio o anomalie cardiache. La prevenzione non deve essere considerata un intervento occasionale, ma un percorso continuo e condiviso tra cittadini, medici e istituzioni. Come Anmco siamo orgogliosi del contributo volontario dei nostri cardiologi ospedalieri, che anche in questa occasione mettono competenze ed esperienza al servizio della comunità, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza e contribuire a ridurre il peso delle malattie cardiovascolari”.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026