Trovato morto il produttore hip hop Tay Keith: aveva 29 anni

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Morto il produttore hip hop Tay Keith, nominato ai Grammy e collaboratore di artisti del calibro di Beyoncé, Travis Scott e Future: Aveva 29 anni. Il produttore, autore di successi come 'Sicko Mode' del rapper Scott e 'Nonstop' di Drake, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Nashville, nel Tennessee, durante un controllo di routine. Keith, il cui vero nome era Brytavious Chambers, aveva lavorato anche con star come Enimem, Cardi B, Megan Thee Stallion, J Cole e 21 Savage. Un comunicato del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nashville afferma: "Non si sospetta alcun atto criminoso nella morte di Brytavious Chambers, 29 anni, noto anche come il produttore discografico nominato ai Grammy Tay Keith". Il produttore "è stato trovato morto nel suo appartamento di Martin Street questo pomeriggio dagli agenti che stavano effettuando un controllo di routine". La sua morte non è ancora stata classificata in attesa dei risultati dell'autopsia.

Keith era stato nominato per un Grammy come miglior canzone rap per 'Sicko Mode', che aveva anche raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi. Era stato nominato nuovamente nel 2024 per la sua produzione di 'Rich Flex' di Drake e 21 Savage. Recentemente aveva lavorato all'album 'Megan' di Megan Thee Stallion (uscito nel 2024), al singolo 'Just Us' di Jack Harlow con Doja Cat e al singolo '4×4' di Travis Scott. Keith aveva anche lavorato a brani come 'Before I Let Go' di Beyoncé, 'Look Alive' di BlocBoy JB e 'Pound Town' di Sexyy Red (uscito nel 2023). BlocBoy JB ha condiviso un'emoji di un cuore spezzato nelle sue storie di Instagram dopo la notizia della morte di Keith. Ha scritto 'Dannazione, mi hai fatto davvero male' accanto a una foto che lo ritrae con il produttore scomparso. Keith aveva fondato l'etichetta discografica Drumatized Music Group, con sede a Memphis, insieme al suo manager, Cambrian Strong. I due sono stati inseriti insieme nella lista Forbes 30 Under 30 Music nel 2024 e la rivista Billboard ha nominato Keith uno dei migliori produttori del XXI secolo.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026