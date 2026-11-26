(Adnkronos) –

Brad Pitt e Angelina Jolie mettono fine alla lunga battaglia legale legata alla proprietà di Château Miraval, la tenuta vinicola nel sud della Francia acquistata dalla ex coppia nel 2008. I due attori hanno raggiunto un accordo extragiudiziale e, nella giornata di mercoledì 25 novembre, hanno presentato istanza per ritirare reciprocamente le rispettive cause. I termini dell’intesa non sono stati resi pubblici, come riportano i media Usa.

“Abbiamo raggiunto un accordo fuori dal tribunale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti”, hanno dichiarato i rappresentanti dei due attori in una nota congiunta. Nel comunicato viene inoltre precisato che eventuali dichiarazioni attribuite dai media a fonti vicine alla coppia non provengono né dai diretti interessati né da persone del loro entourage. La controversia era iniziata dopo la decisione di Jolie di vendere la propria quota del 50% della proprietà a Yuri Shefler, magnate russo del settore degli alcolici, per circa 64 milioni di dollari. Pitt aveva contestato l’operazione, sostenendo che l’ex moglie avesse violato un accordo, non formalizzato per iscritto, secondo il quale nessuno dei due avrebbe potuto cedere la propria partecipazione senza il consenso dell’altro.

Nel 2022 l’attore aveva quindi avviato un’azione legale contro Jolie. La vicenda aveva assunto rapidamente dimensioni più ampie, facendo emergere accuse di presunti maltrattamenti che l’attrice aveva riferito di aver subito durante un episodio avvenuto nel 2016 a bordo di un aereo privato, durante un viaggio con Pitt e i loro figli. Nella controdenuncia, Jolie aveva descritto un’aggressione fisica da parte dell’ex marito, sostenendo che l’attore l’avesse afferrata per la testa e scossa, oltre ad aver aggredito fisicamente due dei figli. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, Pitt avrebbe inoltre versato birra e vino addosso ai componenti della famiglia. Le accuse sono state respinte da Pitt, attraverso i suoi rappresentanti, che avevano definito la ricostruzione dell’attrice falsa e in continua evoluzione. L’Fbi aveva aperto un’indagine sull’episodio del 2016, senza tuttavia procedere con incriminazioni.

L’accordo raggiunto mercoledì chiude il contenzioso diretto tra i due ex coniugi, ma non pone fine all’intera vicenda giudiziaria. Pitt continua infatti a portare avanti la causa contro Shefler e la società Tenute del Mondo, divisione vinicola del gruppo Stoli, accusati di aver organizzato l’acquisizione della quota di Jolie. L’attore chiede al tribunale di poter acquistare le azioni dell’ex moglie allo stesso valore riconosciuto da Shefler, oltre a un risarcimento danni non quantificato.

Una corte d’appello statale aveva già riconosciuto in precedenza il ruolo determinante dell’imprenditore nella conclusione dell’operazione, evidenziando anche la garanzia finanziaria da 39 milioni di dollari fornita personalmente per sostenere l’acquisto.

La disputa su Château Miraval ha rappresentato uno dei capitoli più controversi della separazione tra le due star di Hollywood, sposatesi proprio nella tenuta francese nel 2014 e separate dal 2016. Nonostante la lunga vicenda giudiziaria, entrambi hanno proseguito le rispettive carriere cinematografiche. Pitt ha continuato a recitare in produzioni di grande rilievo internazionale, mentre Jolie è tornata al centro dell’attenzione della critica con l’interpretazione della soprano Maria Callas nel film ‘Maria’. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 26 Novembre 2026