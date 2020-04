Trovati i parenti del chitarrista più famoso d’America, Bucky Pizzarelli

A distanza di una settimana dalla morte di Bucky Pizzarelli, il più famoso chitarrista di genere jazz e swing d’America, abbiamo rinvenuto i parenti del leggendario chitarrista, al secolo John Paul Pizzarelli perché Bucky era il suo nome d’arte. E’ stato proprio il secondo nome di Bucky, Paul, a indirizzarci verso i suoi parenti presenti a Ischitella. Ci dice infatti, Ugo Pizzarelli, individuato come suo cugino che tre fratelli del nonno, tra cui un certo Paolo emigrarono in America. Sappiamo che è consuetudine degli americani ripetere il nome dei genitori e non dei nonni come si usa in Italia. Quel Paolo Pizzarelli, altro non era che un fratello del nonno di Bucky. Quindi i nonni di Bucky e non i genitori come si era inizialmente pensato erano nativi d’Ischitella. Ma c’è dell’altro, da un articolo del “The New York Times” rileviamo che la madre di Bucky si chiamasse Amelia Di Domenico. Da una intervista di una mia cugina, Filomena Laganella, di circa 89 anni, apprendo che si ricorda di questa Amelia Di Domenico che altro non era che una zia di sua madre che faceva di cognome Russo, per avere sposato un fratello della madre di Bucky che faceva di cognome Di Domenico una sorella della madre, che per l’appunto faceva di cognome Russo. Individuati quindi i parenti di Bucky non resta che completare il suo albero genealogico e invitare, come detto nel corso dell’ultima intervista da Paterson con la sua amica Nancy Triggiani Nusco, i suoi due figli che hanno ricalcato le orme del padre che ha suonato anche con Frank Sinatra, anch’essi chitarristi di una certa fama, per conoscere la terra dei propri avi e riabbracciare i propri parenti.

Giuseppe Laganella

