Troppo Foggia per il Team Altamura, finisce 2-0

Dopo due giornate il Foggia targato Massimo Brambilla del patron Nicola Canonico vola al terzo posto in classifica del girone C di Lega Pro, portandosi a sole due lunghezze del Cerignola e Picerno a punteggio pieno. La vittoria arrivata lunedì sera per 2-0 al San Nicola contro i biancorossi del Team Altamura, nel segno di Michele Emmausso, sua la doppietta con un gol che per tempo che ha decretato ‘troppo Foggia’ per l’Altamura che ha clottato sulle ali dell’entusiasmo di essere neopromossa, ma ancora troppo contratta e inesperta e poco cattiva per affrontare al meglio la categoria. Per la squadra di mister Di Donato ci sarà da fare più molto lavoro mentale che fisicamente o di altro tipo in quanto la squadra seppur in Coppa Italia contro una mofestissima Turris, relegata e appaiata in fondo alla classifica con essa a 0 e nella partita successiva vinta invece con Picerno per 1-3, con in i lucani che invece in campionato sono primi. È impossibile che il Team Altamura sia diventato scarso all’improvviso, più semplicemente e molto probabile come aveva anticipato mister Di Donato alla vigilia che è una questione di approccio alla categoria, forse proabilmente che è stato troppo molle e poco energico. Magari una giocata in uscita in meno e una “spazzata” in più o un contropiede in più piuttosto che la ricerca di una giocata che porta ad una perdita che si rivela letale a metà campo o ancor di più in fase difensiva, trasformandosi in un assist a nozze per l’avversario di turno. Insomma, tanto, da lavorare in vista della prossima sfida di domenica alle 18.30 contro il Sorrento, partita invece col piede giusto.

Dall’altra parte, invece, un Foggia, perfettamente lucido nel capitalizzare quanto produce, e forse il punteggio le va anche stretto. Un foggia corsaro perché non era a casa sua, non lo era ad onor di cronaca neanche l’Altamura lontana da casa, con la bella cornice del suo pubblico organizzato relegato in tribuna al San Nicola, mentre la trasferta è stata vietata ai residenti di Foggia e della provincia. Ma al di là la squadra rossonera, ancora priva di Murano assente per squalifica ha mostrato una una crescita significativa rispetto a otto giorni fa, ed uno spirito che è quello di squadra, forse da “grande” squadra, ma essendo passati soltanto poco pi di 180 minuti lo dirà rettangolo verde se come si suole dire il ‘buongiorno’ si vede dal mattino, anzi dal posticipo del lunedì.

Il racconto della gara – Emmausso ha agito da trequartista alle spalle di Santaniello dall’altra aprte Di Donato gioca la carta dell’ex Peschetola che non sortisce l’effetto sperato e Rolando, con le punte Minesso e Sabbatan (bomber di coppa). Alla fine il sistema. Un Foggia che vuole imporsi sin dalle prime battute inducendo i murgiani ad abbassare il baricentro alla ricerca di spazi sul lungo campo così come capita a Peschetola una palla ghiotta con l’altro ex Rolando, ma non sfruttata per l’iniziale vantaggio che forse avrebbe cambiato l’inerzia della partita o indirizzata su altri canali. Tuttavia, il calcio è crudele e sul ribaltamento di campo, Emmausso non fa sconti, supera Bambu e calcia a rete rovando anche la deviazione di Sadiki,Ma la sceneggiatura del match non muta e vede entrambe le squadre protagoniste. Da parte di entrambi una serie di errori, dettati anche dal caldo e dall’umidità della serata. Un Foggia molto pericoloso sulle corsie laterali con Zunno e Orlando che mandano in tilt Manè e Acampa. I biancorossi colgono anche un palo con Peschetola sugli sviluppi di un calcio piazzato e la ribattuta di Rolando è del tutto imprecisa. Grande parata da parte dell’ex Bari, De Lucia che riscatta gli errori della prima mettendo una pezza alla fucilata du Bumbu a pochi minuti dalla fine della prima fase di gioco, imbeccato da Manè. Nella ripresa mister Di Donato passa al 3-4-1-2 inserendo Silletti per Acampa e spostando Minesso e Peschetola sulla trequarti, con Rolando spostatosi a fare il quarto di sinistra e Manè sull’altro lato. Cambio per i rossoneri fuori D aRiva al suo posto Mazzocco. Ma nonostante il buon approccio al secondo tempo dei murgiani Emmausso trova il gol in volée di mancino. Doppietta e quearto gol in altrettante gare stagionali, rivelando l’uomo copertina dei rossoneri. Di Donato gioca anche le carte Leonetti e il debuttante Palermo ma la sostanza non cambia. La contesa si chiude 2-0 per gli ospiti: i satanelli fanno festa e l’Altamura si deve ‘leccare le ferite’ e proiettarsi immediatamente al prossimo match col Sorrento. Dall’altra parte il Foggia che se la gode e domenica sera sfiderà il Monopoli allo “Zaccheria” alle 20.45. (Ph. Tess Lapedota).

Tess Lapedota



Pubblicato il 3 Settembre 2024