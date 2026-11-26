Nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore, quello deciso dalla proprietà rossonera per tentare di raddrizzare una stagione che, dopo quindici giornate di campionato, vede la squadra in difficoltà. La terza sconfitta consecutiva, maturata sul campo della Scafatese, ha di fatto rimesso in discussione l’intero progetto sportivo avviato in estate. Alla risoluzione consensuale del contratto con Gaetano Auteri ha fatto seguito l’esonero del direttore sportivo Alex Casella, mentre è giunta al capolinea anche l’esperienza di Peppino Pavone. La novità sostanziale riguarda la distribuzione delle responsabilità all’interno del club, che ha individuato in Ivano Pastore l’uomo al quale farà capo l’intera area sportiva, superando la precedente distinzione tra direttore tecnico e direttore sportivo. Il dirigente salernitano, 55 anni, con trascorsi al Catania, è stato ufficializzato dalla società, che ha annunciato anche l’ingaggio di Emanuele Troise, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Per Troise, classe 1979, si tratta di un ritorno a Foggia a distanza di sedici anni dall’esperienza vissuta da calciatore, quando nella stagione 2009/2010 indossò la maglia dei “Satanelli”. Intrapresa la carriera di allenatore, ha maturato diverse esperienze in Serie C sulle panchine di Mantova, Rimini, Arezzo e Lumezzane, oltre ad aver guidato la Cavese in Serie D. Il calendario, intanto, concede poco tempo al nuovo tecnico per conoscere la squadra, considerato che venerdì sera allo Zaccheria arriverà la Casertana. Troise dovrà necessariamente fare i conti, almeno fino alla riapertura del mercato di gennaio, con un organico costruito secondo le indicazioni di chi lo ha preceduto. Per Pastore, invece, si tratterà di valutare dove e come intervenire per correggere gli errori commessi nella costruzione della rosa durante l’estate.



Pubblicato il 26 Novembre 2026