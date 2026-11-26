In un territorio che da anni ospita impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, il Comune di Troia punta a diventare esso stesso produttore, con l’ambizione di far ricadere direttamente sulla popolazione una parte della ricchezza generata dalle risorse naturali di cui dispone. Dopo l’approvazione in Consiglio comunale all’inizio di novembre, ieri è stato sottoscritto in municipio l’atto costitutivo della prima Comunità energetica rinnovabile della città del Rosone, di cui la stessa amministrazione è tra i fondatori e per la quale sosterrà anche le spese di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Il percorso, avviato nel 2025 e seguito sin dalle prime fasi dal consigliere comunale delegato Angelo D’Emanuele, ha già dato i suoi frutti sul versante dei finanziamenti. Quella di Troia è stata infatti l’unica proposta progettuale della Capitanata, e tra le poche in Puglia, ammessa alla misura del Programma regionale 2021-2027 destinata alla realizzazione delle Comunità energetiche, ottenendo un contributo di 99.750 euro per le spese di costituzione e avvio dell’associazione.

La prospettiva va però ben oltre la possibilità di alleggerire le bollette degli aderenti, perché nelle intenzioni dell’amministrazione Caserta a beneficiare della produzione elettrica dovranno essere anche le fasce più deboli della popolazione, quelle maggiormente esposte al rincaro delle utenze domestiche. La finalità dell’associazione non sarà dunque quella di generare profitti finanziari, ma di produrre vantaggi economici, ambientali e sociali per il territorio.

Sul fronte delle finanze municipali, secondo le stime contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da un esperto in gestione dell’energia (Ege), il beneficio per il Comune potrebbe superare i 40mila euro all’anno. A determinare questa cifra concorrerebbero il risparmio sulle bollette degli edifici pubblici grazie all’autoconsumo, i ricavi derivanti dal ritiro dedicato (Rid) dell’elettricità immessa in rete e non direttamente utilizzata, gli incentivi per la condivisione virtuale e i rimborsi dei costi Arera.

Perché queste previsioni possano tradursi in risparmi ed entrate effettive bisognerà ora realizzare gli impianti fotovoltaici, per i quali sono già state individuate, attraverso lo studio di prefattibilità, diverse aree di proprietà comunale. La potenza complessiva prevista è di 175,08 kW, mentre la costituzione dell’associazione consentirà al Comune di partecipare al successivo avviso regionale per ottenere un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili. Archiviata la fase costitutiva, nei prossimi mesi l’amministrazione dovrà dunque lavorare su due fronti, quello della realizzazione degli impianti e quello dell’ampliamento della base associativa, anche alla luce delle numerose richieste di partecipazione pervenute dopo il primo avviso pubblico.

“È una delle giornate più importanti del nostro mandato amministrativo, perché annovera la nascita di un soggetto giuridico importantissimo – ha commentato ieri, durante la firma dell’atto costitutivo della Cer, il sindaco di Troia, Francesco Caserta –. Si tratta, infatti, specie in questo periodo storico, di uno strumento fondamentale che una volta operativo apporterà significativi tagli sul costo dell’energia ai cittadini, alle imprese, alle attività commerciali e agli enti del terzo settore del territorio. Oggi portiamo a compimento questo primo importante step di uno dei percorsi più importanti del nostro programma politico. E, viste le tante richieste di adesione, a brevissimo predisporremo le pratiche amministrative per l’ingresso nella Cer di nuovi soci, che si andranno ad aggiungere a quelli fondatori che avevano risposto al primo avviso pubblico del Comune di qualche mese fa. L’obiettivo – spiega Caserta – è di raggiungere il più elevato numero di soci per moltiplicare i benefici della produzione e del consumo condivisi di energia. Benefici che saranno tanti e corali: una parte degli incentivi sarà infatti destinata alla redistribuzione tra i soci; un’altra parte verrà dedicata alle persone in stato di fragilità economica; una terza parte a progetti sociali realizzati sotto la regia del Comune di Troia”.

C’è poi la questione delle compensazioni dovute dalle compagnie energetiche presenti sul territorio, sulle quali l’amministrazione conta per accrescere la propria capacità produttiva.

“Ma l’obiettivo ancor più ambizioso – conclude il primo cittadino – è far confluire nella Troia Green Energy buona parte delle opere di compensazione dovute dalle compagnie energetiche che operano sul nostro territorio, cosicché il Comune di Troia possa più agevolmente disporre delle risorse necessarie per dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico che produca energia e la condivida con la comunità cittadina”.



Pubblicato il 26 Novembre 2026