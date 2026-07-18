Troia diventa Città dell’Olio, è il 60esimo Comune in Puglia

Il Comune di Troia, in provincia di Foggia, è diventato ufficialmente Città dell’Olio, con la cerimonia di consegna della bandiera, entrando a far parte del circuito nazionale per la valorizzazione dell’Evo (extravergine di oliva) made in Italy. Sono complessivamente più di 500 gli enti pubblici che hanno ottenuto il riconoscimento. La cittadina dauna è il 60esimo Comune pugliese a far parte della rete nazionale delle Città dell’Olio. Il settore a Troia rappresenta un’eccellenza in campo agroalimentare grazie a una produzione locale di circa 900mila litri di olio all’anno, con la presenza di 5 frantoi attivi e centinaia di olivicoltori. “Quest’importante risultato portato a casa dalla nostra amministrazione è solo l’inizio di una nuova storia tutta da scrivere – ha dichiarato il sindaco di Troia, Francesco Caserta – . Questa bandiera ci spinge con ancor più convinzione alla valorizzazione e alla tutela del nostro patrimonio olivicolo. Dopo essere già diventati Città del Vino, oggi per noi è un orgoglio che Troia sia ufficialmente anche Città dell’Olio. Si tratta di un ulteriore pezzo di un puzzle che pian piano stiamo ricomponendo per la valorizzazione del nostro territorio e delle sue produzioni”.



Pubblicato il 18 Luglio 2026