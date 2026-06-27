Attualità

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Il figlio ferito non è in pericolo di vita

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni – tutti originali del Bangladesh – sono stati accoltellati a morte. Ha 20 anni e non è in pericolo di vita, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il ragazzo scampato alla strage familiare compiuta in un'abitazione al civico 35 di via Montiglio. Trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, è l'unico superstite dell'agguato. I genitori, di 39 e 38 anni, non avevano precedenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile impegnati nelle indagini. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran, la risposta ai raid di Trump: Teheran attacca obiettivi Usa

25 minuti fa

Mondiali, Belgio travolge Nuova Zelanda 5-1 e vince girone. Iran 1-1 con Egitto

41 minuti fa

Formula 1, oggi qualifiche Gp Austria: orario e dove vederle

55 minuti fa

MotoGp, si corre in Olanda: orario e dove vedere qualifiche e gara sprint Gp Assen

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio