Trionfo del Mawashi Karate Team al 4° Trofeo Sud Italia ad Aversa

Nella prestigiosa cornice del 4° Trofeo Sud Italia, svoltosi ad Aversa il 3 dicembre, il Mawashi Karate Team ha brillato conquistando molteplici medaglie e ottenendo una meritata posizione nella classifica generale delle società.Tra gli atleti che hanno portato onore alla squadra, spicca la performance straordinaria di Fernando Aprile, che ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria, dimostrando una tecnica impeccabile e una determinazione inarrestabile sul tatami.A seguire, Palumbo Rossana e Mele Francesco alla loro prima esperienza nel campo gara hanno contribuito al successo del team portando a casa rispettivamente la medaglia d’argento, confermando la loro abilità eccezionale nell’affrontare avversari di alto livello.Il podio è stato completato anche da due atleti di grande valore, Caggiano Gabriele e Caggiano Miriam, che hanno entrambi ottenuto la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie, consolidando la presenza del Mawashi Karate Team tra le migliori.Un risultato lodevole è stato raggiunto anche da Ronca Antonio, classificatosi quinto, e da Parisi Noemi e La Gioia Leonardo, entrambi settimi classificati. Questi piazzamenti testimoniano la competenza e l’impegno costante degli atleti del Team.I successi non sarebbero stati possibili senza la guida esperta dei tecnici Coccia Maurizio e Coccia Nicolò, che hanno lavorato instancabilmente per preparare gli atleti in vista della competizione, fornendo loro le competenze e la motivazione necessarie per affrontare sfide di tale portata.Inoltre, il Mawashi Karate Team può vantare un’ottima posizione nella classifica generale di squadra, classificandosi al 18° posto su 53 società partecipanti. Un risultato che sottolinea la coesione e l’abilità collettiva della squadra.Il successo al 4° Trofeo Sud Italia non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta anche la dimostrazione dei valori di disciplina, rispetto e impegno che sono alla base delle arti marziali. Il Mawashi Karate Team guarda al futuro con fiducia, pronta ad affrontare nuove sfide e a consolidare il suo status di eccellenza nel panorama delle arti marziali.La presidentessa Angelone Giovanna ringrazia con affetto e stima i suoi atleti , tecnici e per i risultati ottenuti e Jacopo Coccia atleta e prossimo al diventare tecnico per l’aiuto e al supporto dato ai compagni di team, in oltre sottolinea quanto sia importante il supporto costante dei genitori



Pubblicato il 9 Dicembre 2023