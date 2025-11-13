Attualità

Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

(Adnkronos) – Un bambino di nove anni è stato ucciso dalla madre nella tarda serata di mercoledì. Il piccolo mostrava ferite da taglio alla gola. E' avvenuto nella loro abitazione a Muggia, in provincia di Trieste. E' stato il padre a dare l'allarme perché non riusciva a contattare la donna. Sono interventi gli agenti della squadra mobile, ma per il bambino non c'era più nulla da fare. La coppia era in fase di separazione.  
