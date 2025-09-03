Trieste, Fondazione Teatro Verdi condannata per mobbing: riconosciuto licenziamento illegittimo

(Adnkronos) –

Condannata per mobbing la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, guidata dal sovrintendente Giuliano Polo:sarà tenuta a risarcire quasi 32mila euro (27.756,12 euro di danno non patrimoniale e 3.965,33 di danno patrimoniale), oltre interessi legali e rivalutazione, a una dipendente di cui è stato riconosciuto anche illegittimo il licenziamento. In particolare, come risulta dal dispositivo della sentenza – emessa oggi – che l'Adnkronos ha potuto visionare, il giudice del lavoro Paolo Ancora ha accertato "che la condotta tenuta da Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste integra, per il periodo intercorso fra l’8 gennaio 2022 al 4 marzo 2023, la fattispecie del mobbing". Il giudice, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento della donna, condannando la Fondazione a reintegrare la dipendente e a risarcirla con una somma "commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, pari ad 4.023,03 euro nella misura massima di legge di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre ad accessori come per legge". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2025