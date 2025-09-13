Attualità

Trieste, 25enne travolta e uccisa da auto mentre attraversava sulle strisce

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una 25enne, della provincia di Milano, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce a Trieste. E' accaduto nella tarda serata di ieri venerdì 12 settembre, intorno alle 22,30, quando una Jeep in un tratto di strada in salita ha investito la giovane sbalzandola per diversi metri. La giovane è morta sul colpo. L'auto è finita sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. L'uomo all guida del fuoristrada non è fuggito ed è in stato di choc. E' intervenuta la Polizia Locale di Trieste per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Gaza, Israele demolisce oltre 1800 edifici e avverte: “Lasciate la città”

5 minuti fa

Israele, Tajani: “Disposti a discutere di possibili sanzioni”. Houthi attaccano Tel Aviv

36 minuti fa

Vuelta, oggi la ventesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

47 minuti fa

Diogo Jota, la vedova ha una relazione con migliore amico? La furia di Ruben Neves

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio