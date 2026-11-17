Una sede del Tribunale sul Gargano resta per ora una chimera. Anzi, è stata anche avanzata l’ipotesi che si torni ad avere Rodi come sede distaccata del tribunale di Lucera. Un ritorno al passato, di fatto, a un’epoca precedente alla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Quel decreto che tagliò i tribunali è oggi in fase di discussione in Parlamento e gli esponenti politici del territorio, finora, non sono stati in grado di dare risposte, ondeggianti fra le richieste di questa o di quell’area geografica.

Se dal Gargano a Foggia i collegamenti sono difficili, dal Gargano a Lucera le cose si complicano ulteriormente. Anni di battaglie potrebbero sortire l’effetto di peggiorare la situazione. L’unione degli avvocati del Gargano e della Capitanata, che si dichiara “apolitica” ed aperta ad aprire un tavolo tecnico con gli esponenti del governo, non polemizza con Lucera: “Rivendica la sede e non vogliamo contrapporci -dice il presidente Luigi Palmieri-. Ma la risposta è nella sua collocazione a 20 km dal capoluogo: che senso ha, a questo punto? Noi non chiediamo un favore, questa non è una battaglia di campanile o degli avvocati ma dei cittadini del Gargano.

Per raggiungere Foggia da Vico, da Ischitella, da Peschici ci vogliono viaggi lunghi, tempi non agevoli, difficoltà non solo per gli avvocati ma per i testimoni, per le forze dell’ordine”. E fa un appello alla politica: “Che non lasci cadere la questione, si ascolti il territorio, i sindaci, che non ci si basi solo sui numeri (rispetto alla popolazione di Foggia, Cerignola e San Severo insieme) perché il discorso non regge, bisogna basarsi sulla realtà. Il Gargano non esiste solo quando ci sono le emergenze, per esempio gli incendi, e allora si parla di noi; né può essere considerata solo una splendida realtà turistica”.

Quando ancora non si intravedeva l’ipotesi di una sede distaccata di Rodi rispetto a Lucera, gli avvocati discutevano dei disagi nel raggiungere Foggia: “Si percorrono 130 km ad andare e altrettanti a tornare, la giustizia deve essere accessibile a tutti, non solo a chi ha le possibilità”. A proposito delle prossime mosse dell’associazione, aggiunge: “Noi vorremmo essere dei seri interlocutori delle istituzioni, non vogliamo solo protestare ma avanzare proposte ed essere interpreti della comunità. Il rischio esiste quando un territorio non fa sentire la propria voce”. Nel discorso dell’avvocato entra anche la sanità: “Non solo non abbiamo il tribunale ma, a volerla dire tutta, il primo ospedale dista 50 minuti da noi, a San Severo o San Giovanni Rotondo.

Noi continuiamo a fare la nostra parte perché crediamo che vivere nel Gargano nord non significhi avere meno diritti. E non dobbiamo dimenticare che la giustizia è uguale per tutti ma deve essere anche raggiungibile da tutti”. Di recente è intervenuto il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale sulla questione del tribunale di Lucera cui faceva riferimento il Gargano prima del 2013. Il suo post social è netto. Dice che la scelta di chiudere quel palazzo di giustizia fu una “iattura”, ma trascorsi decenni anche per il sindaco Giuseppe Pitta e per il consigliere regionale Tutolo “alea iacta est”, e “bisogna guardare avanti”. “Lucera è vicinissima a Foggia.

Referenzia un territorio, quello dei Monti Dauni, dove la criminalità e la capacità di generare procedimenti sono nulla in confronto al Gargano e all’alto Tavoliere”. E aggiunge: “Sul Gargano vogliamo il Tribunale con la sua Procura! È una popolazione di oltre 100mila abitanti che lo chiede, con la sua ben nota storia criminale e con la necessità di emancipare un territorio rimasto indietro per troppo tempo, principalmente per l’assenza di servizi immediatamente raggiungibili”. Si rivolge ai parlamentari locali: “Come fanno a dire ‘ascoltiamo il territorio’? Ma quale territorio avete ascoltato? È il momento, invece, in cui tutti i rappresentanti politici di questo territorio, dai sindaci ai parlamentari garganici, devono cantare alla stessa maniera e dimostrare quella tanto decantata ‘rete territoriale’”.

Paola Lucino



Pubblicato il 17 Novembre 2026