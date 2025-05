Treviso, lite fuori dalla discoteca: morto 20enne, grave un altro giovane

(Adnkronos) – Un 20enne di Trebaseleghe (Padova) è morto , dopo essere stato gravemente accoltellato nei pressi della discoteca Baita a Lago di Castelfranco Veneto. L'omicidio domenica mattina, in seguito a una violenta rissa scoppiata intorno alle 4. Il 26enne è deceduto poco dopo essere arrivato con i propri mezzi in ospedale a Castelfranco: i sanitari hanno provato di tutto ma per lui non c’è stato niente da fare. Gravemente ferito anche un altro ragazzo di 22 anni della provincia di Treviso, arrivato anch’esso in ospedale a Castelfranco. È ancora in sala operatoria e sarà poi trasferito in rianimazione in prognosi riservata. Feriti anche altri due giovani. Uno a una gamba, attualmente all’ospedale di Montebelluna, mentre un quarto ha riportato solo una lieve ferita che è stata suturata ed è stato già dimesso. Secondo quanto emerso, nel corso della notte dalla discoteca qualcuno avrebbe chiamato il Pronto soccorso ma quando il Suem 118 e i carabinieri sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno. Al momento due ventenni sono stati fermati dai militari di Castelfranco Veneto e portati in caserma per accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025