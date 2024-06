Trento, l’orso si aggira per Malè dopo la festa della scuola – Video

(Adnkronos) – Un orso è stato filmato mentre si aggirava nella notte nelle strade di Malé, in Trentino. Lo denuncia su Facebook Claudio Cia, consigliere della Provincia Autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige, che posta anche il video in cui si vede il plantigrado camminare per il paese appena dopo la festa di fine scuola. "Questa notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé, mentre il paese era in festa – scrive il consigliere nel post che accompagna il video – C'era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l'orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l'orso rimane un predatore feroce". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2024