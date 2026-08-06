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Trentino, 13enne precipita sul Latemar e muore

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(Adnkronos) – Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata sulla Cima di Valbona nella catena montuosa del Latemar. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino trentino. La ragazzina stava facendo un'escursione con la famiglia a una quota di circa 2.600 metri quando è scivolata lungo un pendio, precipitando poi da un salto di roccia per circa novanta metri e finendo in un canale. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 12 da parte di alcune persone che hanno assistito all'incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione, ricostruisce il Soccorso alpino, la ragazzina è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria di Predazzo. Sono stati attivati l'assistenza e il supporto ai familiari della vittima. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Agosto 2026

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