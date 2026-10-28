Trenta nuovi punti luce per il centro storico di Sant’Agata di Puglia

Il centro storico di Sant’Agata di Puglia si prepara a cambiare volto anche nelle ore serali grazie a un intervento di ammodernamento della pubblica illuminazione promosso dall’Amministrazione comunale. Il progetto, del valore complessivo di 150.000 euro, è finanziato attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 e punta a migliorare la qualità dell’illuminazione nel borgo, coniugando efficienza energetica e attenzione al patrimonio architettonico. I lavori prevedono la sostituzione di 30 punti luce a LED di ultima generazione. Di questi, 24 saranno installati lungo le strade del centro storico, con la sostituzione anche dei relativi bracci di sostegno. I nuovi elementi sono stati scelti per integrarsi con l’architettura del borgo e rispettarne le caratteristiche estetiche. Un ulteriore intervento riguarderà piazza Toni Santagata, dove l’attuale sistema di illuminazione sarà rinnovato attraverso l’installazione di sei nuovi punti luce a LED montati su altrettanti pali. L’operazione consentirà di migliorare la visibilità lungo le strade e negli spazi pubblici, rendendo il centro storico più fruibile e accogliente nelle ore serali. Le nuove tecnologie permetteranno inoltre di contenere i consumi energetici, con ricadute positive sulla sostenibilità e sulla gestione della pubblica illuminazione. La scelta di apparecchi e sostegni dal carattere ornamentale risponde anche alla volontà di preservare l’identità del borgo, valorizzandone gli scorci e il contesto storico. “Con questo intervento proseguiamo il lavoro di riqualificazione del nostro paese, prestando attenzione tanto alla funzionalità dei servizi quanto al valore del patrimonio storico e architettonico di Sant’Agata di Puglia”, dichiara il Sindaco Pietro Bove. “Una buona illuminazione contribuisce a rendere le strade e le piazze più vivibili, migliora la fruibilità degli spazi pubblici e permette di valorizzare il centro storico anche nelle ore serali. Abbiamo voluto che le nuove lanterne fossero in armonia con il contesto urbano, così da coniugare il miglioramento tecnologico con il rispetto dell’identità del nostro borgo. Investire nell’efficienza energetica significa anche lavorare per una gestione più attenta delle risorse e per servizi comunali sempre più adeguati alle esigenze della comunità”. Il finanziamento attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 permette al Comune di realizzare l’opera con risorse dedicate, portando avanti un intervento che unisce ammodernamento degli impianti e cura del contesto urbano. Il rinnovamento dell’illuminazione rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del centro storico per i residenti e l’esperienza dei visitatori.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026