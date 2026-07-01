Treno per Napoli, debutta il Frecciarossa diretto

“Questo nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza. Una prima fase rispetto ai lavori che riducono gradualmente i tempi di percorrenza tra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali”, Così il direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini, presentando a Bari il primo treno Frecciarossa diretto che da stasera, a partire dalle 18.10, collegherà quotidianamente Lecce a Napoli e viceversa, senza cambi e con fermate intermedie a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia , Benevento, Afragola. Erano presenti i sindaci delle tre città Adriana Poli Bortone, Vito Leccese e Gaetano Manfredi, oltre al responsabile delle relazioni istituzionali Giuseppe Inchingolo e all’assessore ai Trasporti della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Da Napoli ogni giorno il Frecciarossa partirà alle 6.45. La tratta Lecce-Napoli sarà coperta in 5 ore. La prospettiva entro il 2029 è quella di un tempo di percorrenza tra i due capoluoghi regionali in 2 ore. Il collegamento è stato possibile grazie all’attivazione della variante Cancello sulla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. “Il servizio amplierà le opportunità di viaggio offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania”, sottolinea Fs. “Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale”. I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo trattore di linea a doppio binario di oltre 15 chilometri tra Napoli e Cancello, che consente l’interscambio nella stazione di Napoli Afragola tra il traffico della linea Alta velocità Napoli – Roma, la futura rete Circumvesuviana e il traffico regionale della linea Napoli – Caserta – Cassino. Oltre alla fermata di interscambio di Napoli Afragola è stata attivata anche la nuova stazione di Acerra. Le fermate Casalnuovo e Centro commerciale verranno attivate successivamente. Inoltre, la soppressione di 12 passaggi a livello lungo la tratta storica Napoli – Cancello, che verrà dismessa, consentirà un notevole miglioramento della viabilità dell’intera area metropolitana. Investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Con il completamento del lotto Napoli – Cancello salgono così a 55 i chilometri di nuova linea Alta velocità/Alta capacità già operativi sulla Napoli – Bari. Per la sua realizzazione è stato nominato commissario straordinario di Governo l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Aldo Isi. “Questo – spiega Fs – consente sin da subito l’incremento della capacità della linea, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della regolarità della circolazione, e una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. Inoltre, sulla linea Caserta – Benevento – Foggia sono stati completati i lavori ai fini dell’attestazione del target PNRR sulla tratta Frasso Telesino – Telese – Vitulano e sono state attivate le nuove fermate di Valle di Maddaloni e Dugenta a servizio del territorio tra le provincia di Caserta e Benevento”.



Pubblicato il 1 Luglio 2026