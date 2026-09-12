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Treno deragliato in Francia: polizia privilegia pista sabotaggio

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(Adnkronos) – La polizia francese privilegia l'ipotesi di un atto doloso nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale (Ter) avvenuto ieri sera fra Caen e Rouen, in Normandia, e che ha causato il ferimento di 44 persone. Lo hanno spiegato all'Afp fonti di polizia, spiegando che sul binario è stato rinvenuto un pezzo di rotaia. 
Il deragliamento del treno, che trasportava 186 passeggeri, è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon, dipartimento della Senna Marittima, intorno alle 19:45 di ieri. Complessivamente sono rimaste ferite 44 persone, tra cui una giovane donna trasportata in ospedale in condizioni di estrema gravità. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, cinque équipe mediche e 80 veicoli. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

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