Trenitalia, da luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari- Foggia-Napoli

Trenitalia, da luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli Con fermate a Brindisi, Barletta, Sono “in vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli senza cambi”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Gruppo Fs, annunciando che “il fischio di partenza è previsto il primo luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45”. “In entrambe le direzioni – è spiegato nel comunicato – il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori della nuova linea Av/Ac Napoli-Bari, al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti”.



Pubblicato il 30 Maggio 2026