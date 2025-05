Treni, Usb revoca sciopero 17 maggio: “Si farà il 23”

(Adnkronos) – Slitta lo sciopero dei treni del 17 maggio. L'Usb oggi, lunedì 13 maggio, ha accolto l'invito del Garante, spostando la protesta al 23 maggio. La richiesta della Commissione era motivata dalla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alla quale si prevede parteciperanno circa 250.000 fedeli, nonché Capi di Stato e di Governo provenienti da ogni parte del mondo. "Il nostro è un gesto di responsabilità – dice all'Adnkronos Francesco Staccioli, Usb nazionale trasporti – l'eccezionalità dell'evento ci ha convinti a prendere questa decisione, avremmo rischiato di non riuscire a far comprendere ai cittadini le motivazioni dello sciopero e rischiato di prestare il fianco a critiche strumentali. Abbiamo quindi deciso di posticipare la protesta al 23 maggio. Se poi il ministero vorrà dimostrare il nostro stesso senso di responsabilità, siamo pronti ad ascoltare". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2025