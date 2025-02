Treni, revocato lo sciopero del 22 e 23 febbraio

(Adnkronos) –

Niente stop ai treni il 22 e il 23 febbraio 2025. È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato 22, alle ore 21 di domenica 23 febbraio. Per i giorni indicati la circolazione dei treni sarà dunque regolare. E' quanto si legge in una nota delle Fs. Resta lo sciopero nazionale di lunedì 24 febbraio, quando si fermerà il trasporto pubblico locale: il personale di bus, tram e metropolitane incrocerà le braccia nelle principali città italiane per tutto il giorno, garantendo il servizio soltanto nelle fasce di garanzia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025