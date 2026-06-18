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Treni, rallentata tratta Napoli-Roma: linea danneggata e ritardi

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(Adnkronos) –
Ritardi e disagi sulle linea ferroviaria Napoli-Roma. Oggi, giovedì 18 giugno, la circolazione sulla linea alta velocità è fortemente rallentata per danneggiamenti sulla tratta da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. I treni Alta Velocità, sottolinea il gruppo Fs, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Dalle 8.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napol è comunque in ripresa , dopo il danneggiamento dell’infrastruttura avvenuto alle 6.50 I tecnici di Rfi sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della linea. Secondo quanto si apprende ci sarebbero stati cavi tagliati e un furto di cavi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

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