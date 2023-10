Treni, oggi guasto a Roma: ritardi, orari cambiati e cancellazioni

(Adnkronos) – Stop ai treni nel nodo di Roma, oggi 23 ottobre 2023, per un guasto alla linea elettrica di alimentazione tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Ritardi, cancellazioni e orari cambiati per chi deve viaggiare da e per la capitale. A quanto si apprende, il guasto si è verificato al passaggio di un treno da Venezia, in transito per Roma e diretto a Napoli, all'altezza di Prenestina. Il mezzo è rimasto fermo e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno. Si sono verificati rallentamenti, a quanto si apprende, fino a 120 minuti. Ci sono ripercussioni lungo l’intera dorsale Milano–Napoli e sulla Verona-Venezia-Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni. La circolazione infatti fortemente rallentata dalle ore 10.44 nel Nodo di Roma. Come fa sapere Rfi, le cause del guasto, che vedono coinvolto un treno ad alta velocità fermatosi sulla linea, sono in corso di accertamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Ottobre 2023