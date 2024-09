Treni, lavori su Alta velocità Roma-Napoli: rallentamenti e ritardi fino a 80 minuti

(Adnkronos) – Disagi e forti rallentamenti oggi 29 settembre sulla tratta ferroviaria dell'Alta velocità tra Roma e Napoli per un intervento tecnico alla linea elettrica tra Salone e Labico. La circolazione ha iniziato a risentire del problema intorno alle 15 e poco dopo le 18 la circolazione è tornata regolare.

I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 80 minuti e sono stati instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino. "Alcuni treni Alta Velocità oggi non fermano a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti", informava Trenitalia. "I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia". I treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono: FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14); FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12); FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29); FA 8317 Roma Termini (16:05) – Lecce (21:49); FA 8319 Roma Termini (17:05) – Benevento (18:58); FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2024