Treni, danni all’infrastruttura in Calabria: circolazione in graduale ripresa

(Adnkronos) –

Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi giovedì 9 luglio sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, in Calabria per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. La circolazione è ripresa gradualmente dalle 8.20. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

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Pubblicato il 9 Luglio 2026