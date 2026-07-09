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Treni, danni all’infrastruttura in Calabria: circolazione in graduale ripresa

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(Adnkronos) –
Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi giovedì 9 luglio sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, in Calabria per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi.  La circolazione è ripresa gradualmente dalle 8.20. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Luglio 2026

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