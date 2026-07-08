Tremiti, Fallucchi: “Serve una nave moderna e affidabile”

“Le Isole Tremiti non sono solo una straordinaria meta turistica, sono una comunità, una casa, un simbolo della nostra identità e l’unica isola dell’Adriatico pugliese. Per questo non possiamo restare indifferenti davanti ai gravi disservizi che stanno interessando i collegamenti marittimi” – fa sapere la Senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi – ieri ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti perché ritengo che la situazione abbia ormai superato ogni limite di tollerabilità.

Oggi la preoccupazione più grande riguarda l’arrivo delle materie prime e dei beni essenziali necessari alle attività dell’isola. Ristoranti, alberghi, bar e imprese stanno affrontando enormi difficoltà proprio nel momento più importante dell’anno. E quando un’attività non riesce a garantire un servizio per cause che non dipendono dalla propria volontà, a pagarne il prezzo sono anche i turisti.

Le Tremiti meritano di essere ricordate per il mare cristallino, la loro storia, la natura incontaminata e l’accoglienza dei loro abitanti, non per i disservizi nei collegamenti – ribadisce Fallucchi. Per questo ho chiesto un intervento immediato, verifiche sul rispetto del contratto di servizio e la possibilità di impiegare un’unità navale sostitutiva. Ma credo che sia arrivato anche il momento di guardare oltre l’emergenza.

Le Tremiti hanno bisogno di una nave moderna, efficiente e affidabile, capace di garantire un servizio continuo e all’altezza del valore di questo arcipelago. Non possiamo continuare a vivere ogni estate con le stesse preoccupazioni. Da figlia di questa terra continuerò a seguire la vicenda con determinazione. Le Tremiti meritano rispetto. Lo meritano i residenti, che hanno diritto a non sentirsi isolati. Lo meritano gli imprenditori che ogni giorno investono e credono nel futuro dell’isola. Lo meritano i tanti visitatori che scelgono questo angolo di paradiso e devono poter vivere un’esperienza all’altezza della sua bellezza. Difendere le Tremiti significa difendere un patrimonio che appartiene a tutta la Puglia e all’Italia”.



Pubblicato il 8 Luglio 2026