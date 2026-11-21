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È tregua, almeno per il momento, tra Barbara d’Urso e la coppia formata da Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Dopo il confronto acceso della scorsa puntata di Ballando con le stelle, che aveva dato inizio al profumo-gate, questa sera i tre protagonisti hanno mantenuto toni più distesi, senza creare nuovi dibattiti e polemiche.

Dopo l’esibizione, condizionata dalle condizioni di salute di Ornella Muti, scesa in pista nonostante la bronchite, Simona Ventura ha provato a ‘provocare’ Pasquale La Rocca, cercando di ottenere una risposta sulla questione rimasta in sospeso nella precedente puntata: Ventura aveva chiesto a Barbara quale fosse il reale motivo del suo allontanamento dal maestro di ballo. Questa volta, però, La Rocca ha preferito non alimentare la questione: “Io ti voglio tanto bene, ma non rispondo più a questo tipo di cose. Sono qui da due mesi e voglio celebrare questo bellissimo pezzo, che è stato molto faticoso questa settimana. Voglio solo valorizzare questa grande donna, icona di determinazione, forza e coraggio”.

Barbara d’Urso ha ringraziato il ballerino per aver spento la polemica sul nascere: “Grazie per non aver accettato l’ennesima provocazione”. Poi il commento sull’esibizione di Ornella Muti: “Mi piace come hai ballato, hai iniziato a sorridere. Nonostante ci siano stati alcuni errori. Sai che per me ci sono ballerine più brave, ma ho apprezzato molto quello che hai fatto questa sera”. “Grazie Barbara”, ha replicato Muti, sorridendo.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026