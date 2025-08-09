Attualità

Tredici Pietro compie 28 anni, Gianni Morandi: “Sono orgoglioso di quello che sei”

Tredici Pietro compie oggi, sabato 9 agosto, 28 anni. A celebrare pubblicamente la ricorrenza è stato il papà Gianni Morandi che ha voluto dedicare al figlio una tenera dedica sui social.  Il cantante ha condiviso uno scatto, di vecchia data, che li ritrae insieme, padre e figlio, mentre 'posano' con complicità davanti all'obiettivo. "Questa foto di qualche anno fa racconta bene il nostro rapporto. Due ragazzi che si guardano negli occhi con un sorriso e tanta complicità", ha scritto Gianni Morandi nella didascalia.  "Oggi compi 28 anni e io sono orgoglioso di te, di quello che sei e di quello che stai diventando. Ti auguro di continuare a vivere con la tua curiosità, la tua passione e la tua voglia di fare. Ti voglio bene", una vera e proprio dedica d'amore che conferma ancora una volta il forte legame tra Gianni Morandi e Pietro e la passione che li unisce: la musica. Anche Pietro, infatti, ha scelto di seguire il sogno del palcoscenico, ma con un percorso musicale tutto suo, diverso da quello del padre.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Agosto 2025

