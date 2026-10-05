Tre punti pesanti per il Foggia col Cosenza, Auteri: “Vittoria meritata”

Il Foggia espugna il neutro di Crotone battendo 2-0 il Cosenza e conquista un successo pesantissimo. A decidere la sfida le reti nella ripresa di Ravasio e Petito. La squadra di Auteri bissa la vittoria di Sorrento e si porta in oiena zona playoff Al decimo posto, appaiata con con la Cavese a 11 che però ha una peggiore differenza reti. Dopo un primo tempo avaro di emozioni salgono in cattedra nella ripresa con una prodezza in semirovesciata di Ravasio, fortemente voluto da mister Auteri, e nel finale, dopo che stavano tenendo bene l’arrembaggio dei padroni di casa, arriva il gol in contropiede targato Petito che manda in estasi i giocatori foggiani. Tre punti pesantissimi, per il morale e per la classifica.

Primo tempo avaro di emozioni allo stadio Ezio Scida, con poche occasioni da rete e grande equilibrio. L’opportunità più importante arriva nel recupero ed è del Foggia: Tedesco trova lo spazio per il colpo di testa, ma Rizzo si supera con una grande parata e manda le due squadre negli spogliatoi sullo 0-0. L’allenatore del Foggia Gaetano Auteri ha commentato così il secondo successo consecutivo dei rossoneri: “Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta, ho notato un po’ di paura. Dietro siamo sempre stati attenti, risoluti e compatti, abbiamo solo abusato di alcune palle lunghe. All’intervallo negli spogliatoi mi sono anche un po’ arrabbiato, ma il secondo tempo è stato diverso. L’ingresso di Panico ci ha dato qualcosa di interessante tra le linee, ma gli altri cambi ci hanno un po’ impoverito sotto il punto di vista tecnico. Abbiamo difeso con densità, sapevo che sarebbe stata complicata come partita. Vittoria complessivamente meritata, al netto di un po’ di paura”. (Ph F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 5 Ottobre 2026