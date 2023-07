Tre ori per cantine Spelonga di Stornara al ‘città del vino’, la soddisfazione del sindaco Nigro

È stato un grande onore per me presenziare a Roma nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, al XXI concorso enologico Internazionale ‘Città del Vino’ presentato dall’omonima associazione. Sono felicissimo che ad essere stati premiati siano stati il comune di Stornara e le ‘Cantine Spelonga’ di Marilina Nappi, che si sono aggiudicate 3 medaglie d’oro. Questo esalta il duro lavoro ed il coraggio di questa intraprendente imprenditrice, che porta lustro al nostro territorio. È lo spirito giusto per accomunare istituzioni ed imprenditori al fine di valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico. Alla cerimonia erano inoltre presenti il ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ assessore all’agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini, il

presidente dell’ Associazione Città del Vino Angelo Radica”.



Pubblicato il 8 Luglio 2023