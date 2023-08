Tre notti di un sognatore, rassegna cinematografica

Ogni estate la città di Lucera propone un nutrito cartellone di manifestazioni culturali e artistiche, che spaziano dalla musica al teatro al cinema.L’Associazione “Focale variabile”, in collaborazione con il Comune di Lucera, ha deciso di arricchire ulteriormente l’offerta cinematografica, dedicando tre serate a pellicole di qualità e proponendo per ciascun appuntamento un documentario e un film legati ad uno specifico tema.Si inizia con l’accoppiata cinema e musica, si prosegue poi con l’abbinamento cinema e artivisive, e si chiude, infine, con il classico binomio cinema e letteratura.L’obiettivo è di far conoscere agli spettatori film che occupano un posto di rilievo nella storia del cinema (Fahrenheit 451, The Commitments), ma che molte persone, pur avendoli sentiti nominare, probabilmente non hanno mai visto. Per non diredi titoli piuttosto sconosciuti al grande pubblico (Il ritratto di Jennie) eppure di indubbio fascino ancora oggi.Ma forse la scommessa principale della nostra associazione è quella di diffondere la conoscenza di un genere come quello documentaristico che solo in anni più recenti ha goduto di una maggiore diffusione e, dunque, considerazione da parte di un pubblico abituato al solo cinema di finzione. In tal senso siamo convinti che i tre documentari proposti (L’orchestra di Piazza Vittorio, Visages, villages e Umberto Eco – La biblioteca del mondo) potranno coinvolgere gli spettatori come e quanto una vicenda di fantasia.



Pubblicato il 23 Agosto 2023