Tre musei di Capitanata meritevoli di essere conosciuti e valorizzati

Le sezioni di Foggia, Taranto e Vieste hanno aderito alle Settimane del Patrimonio Culturale promossa da Italia Nostra, focalizzando la propria attenzione su cinque interessanti musei locali.

Tre musei sono nel territorio di Capitanata, oltremodo meritevoli di essere conosciuti e valorizzati: il Museo Archeologico Herma a Ordona, il Museo archeologico e naturalistico della Valle del Celone a Castelluccio Valmaggiore e il Borgo Museo della Torre Normanna a Pietramontecorvino. Le iniziative in programma il 14-15-16 maggio sono state realizzate con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia e la partecipazione dell’associazione Mira APS, che opera dal 2010 nel settore dei beni culturali e della didattica museale e cura la rete e la gestione dei servizi di questi tre musei.

Il Museo Archeologico HerMA, Ordona è il museo archeologico di Herdonia e del suo territorio. Si tratta di un importante contenitore culturale e centro di valorizzazione del territorio, punto di arrivo e di ripresa di lavori di ricerca ormai cinquantennali. Il Museo della Valle del Celone, Castelluccio Valmaggiore nasce nell’estate del 2011, durante la realizzazione di un metanodotto, per consentire la fruizione dei reperti emersi dallo scavo, testimonianze archeologiche e storiche del territorio della Valle del Celone. Infine, la visita alla Torre Normanna, Pietramontecorvino è occasione per la scoperta del territorio della Daunia e il suggestivo borgo medievale di Pietramontecorvino, sulle pendici dei Monti Dauni settentrionali, che mantiene l’originaria forma circolare e molto dell’autentico tessuto architettonico medievale.

La sezione di Taranto dedica la propria attenzione a valorizzare l’importante raccolta dell’archivio sonoro digitale del Museo etnografico di Taranto “Alfredo Majorano”, come il “canto dei morsicati dalla taranta” e la collezione che ruota intorno alla ritualità magica e religiosa nel tarantino. La sezione di Vieste accende i riflettori sul Museo Archeologico di Vieste inaugurato il 27 giugno 2019, all’interno dell’ex convento dei Cappuccini, le cui sale espongono tra le altre cose il ricco corredo della “Tomba dell’élite”, rinvenuta nel 2006 al di sotto del cortile del Palazzo Comunale di Vieste e numerosi altri reperti provenienti da vari corredi funerari di età romana. A causa delle incertezze sulle riaperture dei musei, si pensa di realizzare visite guidate virtuali e webinar divulgativi destinati ad alcune scolaresche.

Italia Nostra e ICOM hanno firmato recentemente un protocollo d’intesa volto a migliorare la consapevolezza del rapporto cittadino-patrimonio, ad incentivare la partecipazione dei cittadini alla formazione dei saperi museali e ad ampliare il concetto di un museo inteso come porta d’ingresso di una città, di una cittadina, di un borgo, l’inizio di un racconto che lì comincia e continua fuori, nei territori circostanti. La campagna “Settimane del Patrimonio Culturale di Italia Nostra” prende lo spunto da questa intesa per fare svariate azioni di sostegno e divulgazione in 39 musei locali sparsi per il Paese.

«Alla riapertura – spiega la presidente nazionale di Italia Nostra, Ebe Giacometti – i musei dovranno puntare sulla fruizione di prossimità, intensificando i servizi culturali che già forniscono ai cittadini italiani residenti nelle immediate vicinanze. Inevitabilmente il museo dovrà aprirsi e diventare il salotto di casa, dove andare a fare due passi, da soli o in compagnia ma ripetutamente e lentamente, senza la ressa dei grandi eventi espositivi. Forse, chissà, impareremo a conoscere bene i tesori che conservano le strutture museali che abbiamo dietro casa».

Condividi sui Social!