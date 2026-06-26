Tre morti in un incidente tra Foggia e Manfredonia, due delle vittime mamma e figlio

Le tre vittime dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 89, tra Foggia e Manfredonia, sono Luigi Narciso di 26 anni, sua madre Maria Mammollino, 46 anni e Giuseppe Piscitelli di 48 anni che, stando a quanto si apprende, sarebbe il compagno della donna. I tre, tutti di Foggia, stavano rientrando all’alba nel capoluogo dauno. L’incidente sarebbe stato causato, stando alle prime indicazioni, da un colpo di sonno del conducente, il più giovane, che a bordo della Opel Corsa su cui viaggiavano tutti e tre avrebbe perso il controllo del mezzo sbandando e finendo contro una massicciata. Il 48enne era seduto avanti sul lato passeggero, la mamma del ragazzo sul sedile posteriore della macchina. La ricostruzione della dinamica precisa è ancora al vaglio dei carabinieri, ai quali stamani si è presentata una “scena devastante”. Le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà se disporre le autopsie.



Pubblicato il 26 Giugno 2026