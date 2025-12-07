Attualità

Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell'ospedale Ma'ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal portale Infobae. "Niente avrebbe potuto prepararci ad un momento così speciale", ha fatto sapere l'ospedale dopo i parti che si sono verificati nel giro di poche ore nella giornata di martedì. Le 3 coppie sono entrate in momenti diversi in ospedale. I primi due parti sono stati singoli. La moglie del terzo fratello, invece, ha dato alla luce 2 gemelli: in totale, 4 bambini. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ballando, Lucarelli ‘punzecchia’ Fognini e lui risponde: “Dobbiamo litigare?”

35 minuti fa

Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz

1 ora fa

Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese

1 ora fa

Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio