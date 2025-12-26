Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l’aggressore

Attualità

(Adnkronos) – Tre donne sono state ferite oggi nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. Lo conferma all'Afp la società di trasporto pubblica parigina, precisando che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse – Arts et Métiers, République e Opéra – nel cuore della capitale francese. "Il sospetto aggressore è stato preso" fa sapere la procura di Parigi.   Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45. Le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe secondo una fonte citata da Le Parisien, e non sarebbero in pericolo di vita, riporta il sito de Le Figaro.    
Pubblicato il 26 Dicembre 2025

