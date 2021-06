Tre diversi percorsi tra cui scegliere: bosco, centro storico o parchetti della biodiversità

Finalmente, dopo il rinvio delle scorse settimane dovuto alla questione Covid, Orsara di Puglia il 20 giugno è pronta ad accogliere i visitatori che parteciperanno alla Giornata FAI per l’ambiente.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il 3884847236 oppure consultando il sito www.faiprenotazioni.fondoambiente.it. Si può scegliere fra tre diversi percorsi: il tour nel centro storico, la visita al vivaio del Bosco Acquara e all’orto giardino, oppure i sentieri e le degustazioni nei parchetti della biodiversità. I gruppi saranno accompagnati da guide e personale esperto. “Orsara riparte”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce. “L’escursione di domenica 13 giugno è stata un grande successo, a conferma della bontà della nostra scelta di puntare su un’estate totalmente ‘green’, all’aperto, per far scoprire il nostro grande patrimonio naturalistico assieme ai tanti luoghi d’interesse del centro storico orsarese”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Michela Del Priore, delegata ai settori Turismo e Cultura: “Quello evidenziato dal sindaco è un percorso che condividiamo con le associazioni e gli operatori turistici e culturali che stanno collaborando alle iniziative”.

Dopo i primi due appuntamenti, infatti, anche gli altri eventi che si svolgeranno nelle settimane a venire saranno incentrati su ambiente e patrimonio storico-culturale e architettonico. Si susseguiranno escursioni, passeggiate in mountain bike e molto altro ancora. Tornerà il Fine-Confine Festival, che quest’anno conterrà anche una sezione dedicata ai bambini, con ospiti d’eccezione per ciò che riguarda il panorama del teatro e del cinema italiano.

Nel Bosco dell’Acquara torneranno a risuonare i versi di Dante, questa volta l’omaggio al Sommo Poeta nell’ambito dei 700 anni dalla sua nascita proporrà suggestioni, poesia e storie del Purgatorio.

Orsara In Fiore. A metà luglio sarà proposta una nuova edizione di “Orsara in Fiore”. Balconi, strade, fioriere, piazze, ogni elemento dell’arredo urbano sarà arricchito da fiori e composizioni floreali; e poi, ancora, visite guidate, laboratori orto-floreali didattici e divertenti per i più piccoli, menù dei fiori e tanto altro: Orsara in Fiore sarà tutto questo. A partire dal 24 luglio, ogni sabato ci saranno le “letture piccine” al Parco San Mauro a cura di Milena Tancredi.

