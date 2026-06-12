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Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso tra cui due italiani

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(Adnkronos) – Sul Gran Paradiso è in corso oggi, venerdì 12 giugno, un intervento del Soccorso alpino valdostano per il recupero di tre alpinisti trovati senza vita. L’allarme è scattato poco dopo le 19.30 per il mancato rientro del gruppo. L'elicottero del Soccorso alpino ha individuato i corpi a quasi 3.600 metri di quota. Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Sagf di di Entreves. Dalle primissime informazioni sarebbero italiane due delle vittime dell'incidente di montagna avvenuto sul Gran Paradiso.  ﻿ 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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