Travolto e ucciso da suv a Ostia, arrestati mandante ed esecutore omicidio

Svolta sull’omicidio di Claudio Celletti, avvenuto lo scorso 4 marzo a Ostia. La Squadra Mobile della questura di Roma e il X distretto Lido di Roma, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla procura, hanno eseguito l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani considerati mandante e l’esecutore materiale del delitto avvenuto in Largo delle Marianne, nel parcheggio adiacente all’area cani della Pineta di Acqua Rossa. Alle 15 Claudio Celletti era stato investito, mentre era girato di spalle e aveva in braccio il cane, da un suv di colore chiaro il cui conducente era fuggito ad altissima velocità. A seguito delle gravi ferite riportate, la vittima è deceduta il successivo 11 marzo. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi in merito alla responsabilità dei due indagati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025