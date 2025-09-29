Attualità

Travolto da un muletto a Messina, morto elettricista 61enne

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro a Messina, dove un elettricista 61enne è morto nella zona artigianale di Larderia Inferiore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava lavorando all'interno di un'impianto che si occupa di movimento terra, quando è rimasto schiacciato da un muletto. L'uomo che era alla guida del mezzo meccanico, infatti, non si sarebbe accordo di lui, travolgendolo. Sul posto è intervenuta la Polizia, per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2025

