Attualità

Travolto da muletto in un’azienda del piacentino, muore 64enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Questa mattina un 64enne è morto in un’azienda di materiale edile a San Giorgio Piacentino (Piacenza). L’uomo, un cliente, stava caricando del materiale su un proprio mezzo quando è stato investito da un muletto. I tentativi di rianimazione da parte da parte del 118 sono stati vani. Sul posto anche il personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl di Piacenza e i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Corno di una capra gli perfora occhio e cranio, uomo salvato a Messina

32 minuti fa

Usa, media: “Imminente test missile balistico nucleare”

38 minuti fa

Boschi: “Con Giulio Berruti è finita, dispiacere profondo”

1 ora fa

Al via Ecomondo 2025, hub internazionale della transizione ecologica

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio