Attualità

Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un'altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ian Matteoli, chi è l’azzurro che fa sognare l’Italia dello snowboard a Milano Cortina

23 minuti fa

Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: ‘tagliando’ del governo al Piano Mattei

37 minuti fa

Epstein files, su un volo del finanziere pedofilo anche il segretario alla Marina Usa Phelan

38 minuti fa

Lucca, donna trovata morta in un ruscello a Capannori

55 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio