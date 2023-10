Dopo la serata inaugurale – fuori abbonamento – con il concerto di Vinicio Capossela, che ha entusiasmato il Teatro Comunale Giuseppe Verdi gremito in ogni ordine di posto, prende il via ufficialmente la Stagione Teatrale 2023 – 2024 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con il primo spettacolo in abbonamento.

Il prossimo giovedì 2 novembre (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) va in scena “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller, scritto da Lina Wertmüller in collaborazione con Valerio Ruiz. Protagonisti saranno Giuseppe Zeno e Euridice Axen. Light designer Pietro Sperduti, scene Roberto Crea, costumi Lisa Casillo, regia e adattamento Marcello Cotugno.

“Iniziamo una stagione teatrale prestigiosa e di assoluto rilievo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con due attori che sono assai conosciuti ed apprezzati per la loro partecipazione a film e fiction in onda soprattutto sulle reti RAI. Anche quest’anno gli spettacoli saranno preceduti dall’incontro con gli attori. Giuseppe Zeno e Euridice Axen incontreranno lo stesso giorno alle 18,30 nel Foyer del Verdi gli appassionati di teatro e soprattutto gli studenti in rappresentanza di ogni scuola secondaria di secondo grado della città. Si tratta di un’iniziativa altamente formativa, che tanto successo ha riscosso negli anni precedenti, utile per favorire l’avvicinamento dei nostri giovani al Teatro e stimolare ulteriormente la loro crescita culturale. Gli studenti assisteranno poi allo spettacolo. Modera l’incontro Maria Rosaria D’Errico.

Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.



Pubblicato il 28 Ottobre 2023