Travis Scott torna in Italia, il 7 agosto al Circo Massimo di Roma

(Adnkronos) –

Travis Scott torna in Italia dopo poco più di un mese per una nuova data, lunedì 7 agosto al Circo Massimo di Roma. È la prima data in assoluto dopo il lancio del film 'Circus Maximus' e la pubblicazione dell’album 'Utopia', avvenuti rispettivamente il 27 e il 28 luglio. Un live che già da queste anticipazioni si preannuncia un evento di portata e rilevanza mondiale, in cui la scelta della luogo omonimo alla pellicola non sembra essere un caso. Dopo l’apparizione a Pompei arriva la certezza di un suo grande concerto in Italia al Circo Massimo dove l’artista porterà il suo repertorio ma celebrerà anche per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico. 'Utopia' è il nuovo album dell’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards Travis Scott. L’album ha debuttato al numero 1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Non solo, tutte le tracce contenute nel disco sono entrate nella Top 30 della classifica globale, e nello specifico 9 brani in Top 10 guidati da 'Hayena' che ha conquistato direttamente la prima posizione. Infine, l’intero album è entrato immediatamente nella Top 100 della classifica italiana. 'Utopia' riassume tutte le capacità di Travis Scott come performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un livello sempre più alto. L’album segue il successo planetario dell’album 'Astroworld' (doppio Platino in Italia), del precedente 'Birds in the Trap Sing McKnight' (Platino in Italia), e dei singoli 'Sicko Mode' (doppio Platino in Italia), 'Tkn' feat. Rosalia (Platino in Italia), e della super Hit da oltre 2 miliardi di stream 'Goosebumps' (triplo Platino in Italia). 'Utopia' è stato anticipato dal singolo 'K-pop' in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bad Bunny e The Weeknd. Il brano sta scalando la classifica dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 (13) della classifica italiana. Travis Scott ha inoltre presentato negli Stati Uniti il suo film 'Circus maximus', un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti canzoni contenute nel nuovo album. Travis Scott si afferma non solo come leader nella musica, ma anche nella moda, nella cultura e non solo. L’artista pluripremiato, designer, icona di stile, attore, produttore e fondatore dell'etichetta discografica Cactus Jack, ha cambiato il corso dell'hip-hop con una serie di album innovativi e mosse che hanno suscitato discussioni. Travis ha lanciato la Cactus Jack Foundation come ente senza scopo di lucro 501(c)(3), con la mission di sostenere i giovani di Houston attraverso iniziative benefiche come donazioni di giocattoli, programmi di borse di studio per studenti universitari delle HBCU e finanziamenti per l'istruzione e progetti creativi. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 2 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.ite www.vivaticket.com. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Agosto 2023