Travis Scott, sul palco del concerto al Circo Massimo di Roma anche Kanye West – Video

(Adnkronos) –

Travis Scott in concerto al Circo Massimo di Roma, prima data in assoluto dopo il lancio del film 'Circus Maximus' e la pubblicazione dell’album 'Utopia'. Centinaia e centinaia gli spettatori a seguire il live che, a sorpresa, ha visto sul palco insieme all'artista anche il rapper Kanye West in un duetto sulle note di 'Can’t Tell Me Nothing'.Kanye West (Ye) Performing “Can’t Tell Me Nothing” With Travis Scott At Circus Maximus🐐🐐 pic.twitter.com/7M22Tt7aBa— Rap301 (@Rap301_) August 7, 2023

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Agosto 2023