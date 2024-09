Trasporto scolastico: la maggioranza s’incarta, poi vota con l’opposizione

Passa all’unanimità l’emendamento sul trasporto scolastico che esenta la prime due fasce di reddito dal pagamento della tariffa. Il servizio è rivolto agli alunni delle borgate per la scuola dell’infanzia e della secondaria di primo grado, e agli alunni disabili delle scuole superiori. Quattro ore di dibattito e polemiche sebbene la commissione cultura e istruzione avesse già pronta la mozione per esentare le fasce con reddito fino a 9mila euro. L’assessore Di Molfetta ha presentato la novità: “Oggi approviamo un regolamento che non c’è mai stato prima, che servirà anche agli uffici”. La tendenza dell’aula si è schiacciata per varie ore sugli indirizzi della giunta, che aveva messo una tariffa di 30 e 15 euro sulle prime due fasce. Così il presidente della commissione Pontone, aprendo la seduta: “Il nostro indirizzo era di andare incontro a chi ha reddito da zero a 9mila euro, e ci eravamo ripromessi di rivedere le altre fasce. La dirigente ci ha risposto, ai primi di settembre, dicendo che non poteva accettare la richiesta, dato anche l’aumento della benzina. Questo avrebbe dovuto significare una piccola variazione di bilancio, e non è stato possibile individuare questa somma in qualche anfratto. Per questo, dobbiamo condividere a mala voglia questa decisione, ma è l’ultima volta, questo rapporto con alcuni dirigenti non può sempre concludersi con la loro vittoria”.

Parole nette che hanno dato impulso all’ostinazione della minoranza nel tener ferma quella mozione firmata congiuntamente in commissione. La maggioranza, invece, è sembrata molto incerta, timorosa di fare il passo, con l’escamotage di togliere le tabelle dal regolamento per definirle di anno in anno, come diceva l’assessore Di Molfetta. Portare a compimento il “regolamento”, stabilizzare 16 accompagnatori dalla graduatoria Arpal, dopo le dovute verifiche e formazioni, dare “uno strumento a quelli che verranno dopo”, questo il cuore del discorso di Di Molfetta. Oltre al fatto che il regolamento permette di operare “senza attendere settembre del prossimo anno”.A futura memoria, tuttavia, doveva essere consegnato anche un indirizzo politico che ha impresso la minoranza in aula. È chiaro che l’emendamento non sarebbe passato senza i voti della maggioranza, né un centrosinistra, che ha ricordato di essere tale nella sua la vocazione “sociale”, poteva lasciar fare.Il consigliere Cataneo, a proposito di mancata esenzioni legate al carburante e al suo aumento, ha notato come sia sempre più necessario “dotarsi di scuolabus elettrici”.Claudio Amorese, dalla minoranza, ha parlato di “grido di dolore di Pontone”, ha elogiato lo spirito collaborativo dell’assessore Di Molfetta ma “nel merito non abbiamo trovato la traduzione dell’impegno. L’auspicio è di rivedere due delle fasce di contribuzione esentate, ma non c’è un impegno affinché l’anno prossimo ci sia una rivisitazione di questa tariffa. Dobbiamo sapere se c’è la volontà di rivedere questi valori, oggi questo impegno politico non c’è”.A un certo punto la proposta della maggioranza per salvare capre e cavoli è stata talmente stentata e inconcludente, per aggirare la questione dell’esenzione, che ha chiesto una pausa per elaborare una proposta. In effetti era pronta, era quella della commissione, una specie di gioco dell’oca per tornare al punto di partenza.La presidente Lia Azzarone, alla fine del consiglio, ha ringraziato I consiglieri Pontone e Cagiano hanno fatto da collante fra le varie posizioni, senza arrivare a duplicare modelli già fatti, una polemica alquanto consueta fra i banchi di quest’aula. Li ha ringraziati la presidente Lia Azzarone insieme ai componenti della commissione istruzione e a tutta l’aula.

Paola Lucino



Pubblicato il 17 Settembre 2024